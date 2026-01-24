Трамп назвал «секретное оружие», которое помогло США захватить Мадуро

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post рассказал о «секретном оружии», которое американские военные использовали при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что это был «discombobulator» — дезориентатор — и добавил, что ему нельзя говорить об этом.

«Им (ВС Венесуэлы. — «Газета.Ru») так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — сообщил американский лидер.

Слово discombobulator — неологизм с неформальным лексическим оттенком. В словарях оно не зафиксировано как общеупотребительное, но встречается в разговорной речи, поп‑культуре и фантастике. Буквально это слово можно перевести как устройство или действие, которое «расстраивает», «дезорганизует», «приводит в замешательство».

Российские системы противовоздушной обороны в Венесуэле во время операции США по захвату президента Николаса Мадуро 3 января «не были подключены к радарам», писала The New York Times. По мнению издания, некомпетентность венесуэльских военных сыграла большую роль в успехе американских военных.

На этом фоне представители Белого дома опубликовали интервью с охранником Мадуро, который рассказал о применении США «мощного загадочного оружия». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

