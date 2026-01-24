Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Трамп назвал «секретное оружие», которое помогло США захватить Мадуро

Трамп: при захвате Мадуро США применили секретное дезориентирующее оружие
Adam Gray/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post рассказал о «секретном оружии», которое американские военные использовали при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что это был «discombobulator» — дезориентатор — и добавил, что ему нельзя говорить об этом.

«Им (ВС Венесуэлы. — «Газета.Ru») так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — сообщил американский лидер.

Слово discombobulator — неологизм с неформальным лексическим оттенком. В словарях оно не зафиксировано как общеупотребительное, но встречается в разговорной речи, поп‑культуре и фантастике. Буквально это слово можно перевести как устройство или действие, которое «расстраивает», «дезорганизует», «приводит в замешательство».

Российские системы противовоздушной обороны в Венесуэле во время операции США по захвату президента Николаса Мадуро 3 января «не были подключены к радарам», писала The New York Times. По мнению издания, некомпетентность венесуэльских военных сыграла большую роль в успехе американских военных.

На этом фоне представители Белого дома опубликовали интервью с охранником Мадуро, который рассказал о применении США «мощного загадочного оружия». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме иронично ответили на слова Трампа о секретном оружии у США

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699355_rnd_5",
    "video_id": "record::452bd8fd-6171-4a11-a07c-432fd054026f"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+