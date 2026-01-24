Размер шрифта
Общество

ДТП в Раменском оставило без электричества жителей 40 домов

В Раменском рухнули четыре опоры ЛЭП из-за ДТП с фурой
Илья Наймушин/РИА Новости

Четыре опоры ЛЭП оказались сбиты в результате ДТП с участием фуры в подмосковном Раменском. Об этом сообщила администрация Раменского муниципального округа в своем Telegram-канале.

«Из-за ДТП с участием фуры произошло серьезное повреждение энергетической инфраструктуры: порваны четыре линии электропередачи и сбиты четыре опоры ЛЭП», — говорится в посте.

По информации администрации, из-за аварии в частном секторе Опаринской улицы поселка Быково были обесточены 40 частных жилых домов.

Власти заверили, что бригада энергетиков уже находится на месте и ведет работы по замене опор и восстановлению линий. Ориентировочно в течение двух часов электроснабжение будет восстановлено, уточнили в администрации.

24 января в двух городах Мурманской области произошел масштабный блэкаут из-за аварии. По предварительной информации, отключение света произошло в связи с обрушением линии электропередачи под тяжестью накопившегося на фоне непогоды льда.

Ранее в Приморье тысячи абонентов остались без света из-за аварии на подстанции.

