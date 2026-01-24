БПЛА ударил по ехавшей по вызову скорой в Запорожской области

В Запорожской области дрон атаковал скорую с медиками во время вызова

В Запорожской области дрон ударил по автомобилю скорой во время вызова. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный минздрав.

В ведомстве уточнили, что медики при атаке не были ранены.

До этого глава Васильевского округа области заявила, что число пострадавших при атаке БПЛА по гражданским автомобилям выросло до четырех.

В начале января в Курской области настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов был ранен у Дома народного творчества в Судже. Мужчина получил осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног, у него пострадал левый глаз и была серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Священника перевезли в Москву. Он перенес несколько сложных операций и лишился левого глаза, но пошел на поправку.

Ранее врачи «запустили» сердце россиянина, пострадавшего при ударе БПЛА.