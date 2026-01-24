«Их бы подвесить за одно место»: первый тренер российской звезды НХЛ об отстранении России

Первый тренер нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа» Никиты Кучерова Геннадий Курдин раскритиковал руководство Международной федерации хоккея (IIHF) за продление отстранение сборной России и Белоруссии от международных соревнований, передает «Матч ТВ».

«Они называют себя демократами, говорят про какое‑то равноправие, но на самом деле они просто уроды. Почему они считают себя богами? Их бы подвесить за одно место», — сказал Кудров.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

