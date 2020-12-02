Путин: ситуация в Белоруссии не может не вызывать обеспокоенности

Президент России Владимир Путин заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции, что обеспокоен сложившейся в Белоруссии ситуацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что больше всего взволнован возможным вмешательством во внутренние дела республики извне.

«Не это беспокоит — беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», — произнес Путин.

В своем выступлении российский лидер также выразил надежду на то, что гражданам Белоруссии хватит политической зрелости для спокойного выстраивания внутриполитического диалога.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.