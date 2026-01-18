Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

На Украине сообщили о продвижении российской армии

Deep State: ВС России продвинулись на двух участках к югу от Северска
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО. Об этом свидетельствуют данные украинского портала Deep State.

Российские войска продвинулись на двух участках к югу от Северска, говорится в сообщении.

17 января Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции около 1 305 человек.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике.

16 января в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Подразделения группировки российских войск «Север» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Комаровки в Сумской области, а подразделения группировки войск «Юг» освободили Закотное в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Черниговской области ликвидировали установку HIMARS, бившую по гражданским объектам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647125_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+