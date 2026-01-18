На Украине сообщили о продвижении российской армии

Deep State: ВС России продвинулись на двух участках к югу от Северска

Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО. Об этом свидетельствуют данные украинского портала Deep State.

Российские войска продвинулись на двух участках к югу от Северска, говорится в сообщении.

17 января Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции около 1 305 человек.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике.

16 января в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Подразделения группировки российских войск «Север» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Комаровки в Сумской области, а подразделения группировки войск «Юг» освободили Закотное в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Черниговской области ликвидировали установку HIMARS, бившую по гражданским объектам.