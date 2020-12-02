Россия направит наблюдателей на выборы в Венесуэле

Россия направит группу наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Выборы должны пройти состязательно, быть хорошо организованными. Я очень надеюсь, что те, кто из-за рубежа наблюдают за происходящим в Венесуэле, будут руководствоваться объективными результатами этих выборов», — сказал он.

Лавров также выразил мнение, что ситуацию с выборами в Венесуэле «гораздо проще, чем во многих странах, которые себя презентуют как развитые демократии».

«Уверен, что там будут и наблюдатели из других стран, и что их участие в мониторинге позволит представить объективную картину мировому сообществу», — сказал министр.

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