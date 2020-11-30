В Совфеде сочли предсказуемым назначение Псаки пресс-секретарем

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки ожидаемым шагом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он счел тандем Байдена и Псаки «новой старой командой».

Цеков также отметил, что Байден назначает многих из команды экс-президента США Барака Обамы, поскольку во время его нахождения на посту являлся вице-президентом.

При этом сенатор затруднился дать прогноз о возможных изменениях в российско-американских отношениях с приходом Байдена.

«Все покажет конкретная работа Байдена после того, как он вступит в должность», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являлись демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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