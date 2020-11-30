Санду потребовала отставки правительства Молдавии

Правительство Молдавии под руководством премьер-министра Иона Кику должно уйти в отставку, заявила избранный президент страны Майя Санду. Ее слова передает РИА «Новости».

Она напомнила, что на прошедших выборах «люди голосовали» против правительства действующего президента Молдавии Игоря Додона.

В связи с этим Санду настаивает на том, чтобы правительство ушло в отставку после того, как утвердит проект государственного бюджета на 2021 год.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Санду набрала 57,7% голосов, а Додон — 42,2%. Его срок полномочий истекает 23 декабря.

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