Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В России назвали возможные сроки капитуляции ВСУ

Полковник Матвийчук допустил капитуляцию ВСУ до 15 мая
Serhii Korovainyi/Reuters

Вооруженные силы Украины могут капитулировать до 15 мая, к этому времени ВС РФ способы взять под контроль Славянск и Краматорск. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он затруднился предугадать темпы продвижения российских военных, но подчеркнул, что «они контролируют ситуацию». Эксперт спрогнозировал блокировку Краматорска и Славянска к концу весны. При этом, отметил он, такое развитие событий не станет полным освобождением Донбасса от ВСУ.

«Сегодня говорить конкретно о каких-то сроках преждевременно. Косвенные предпосылки [для капитуляции ВСУ к 15 мая] есть. Фронт трещит, и многие [украинские] солдаты дезертируют. Но такого обрушения, как бы нам хотелось, пока не наблюдается», — сказал Матвийчук.

До этого секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. При этом он допустил возможность однодневного или двухдневного перемирия для того, чтобы «держать в фокусе внимания» президента США Дональда Трампа.

Ранее в России фразой «договорнячок отменяется» отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!