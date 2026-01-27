Вооруженные силы Украины могут капитулировать до 15 мая, к этому времени ВС РФ способы взять под контроль Славянск и Краматорск. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он затруднился предугадать темпы продвижения российских военных, но подчеркнул, что «они контролируют ситуацию». Эксперт спрогнозировал блокировку Краматорска и Славянска к концу весны. При этом, отметил он, такое развитие событий не станет полным освобождением Донбасса от ВСУ.

«Сегодня говорить конкретно о каких-то сроках преждевременно. Косвенные предпосылки [для капитуляции ВСУ к 15 мая] есть. Фронт трещит, и многие [украинские] солдаты дезертируют. Но такого обрушения, как бы нам хотелось, пока не наблюдается», — сказал Матвийчук.

До этого секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. При этом он допустил возможность однодневного или двухдневного перемирия для того, чтобы «держать в фокусе внимания» президента США Дональда Трампа.

