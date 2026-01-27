Размер шрифта
Суд отказал Гуцул в заслушивании доказательств невиновности

Дмитрий Осматеско/РИА Новости

На заседании Апелляционной палаты Кишинева адвокатов Евгении Гуцул фактически лишили возможности представить доказательства по делу, при этом материалы обвинения суд согласился рассматривать. Об этом в своем заявлении, переданном через юристов, заявила сама глава Гагаузской автономии в составе Молдавии, ее слова приводит РИА Новости.

По словам политика, судебное заседание заняло менее получаса.

«За это время моих адвокатов фактически лишили возможности представить доказательства в мою защиту — под предлогом того, что прокурор «уже рассмотрел все материалы дела», — отметила Гуцул.

Она отметила, что считает подобную ситуацию нарушением базовых процессуальных принципов, а это в свою очередь «вызывает серьезные вопросы к соблюдению принципов справедливого судебного разбирательства и равенства сторон».

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее сообщалось, что защита главы Гагаузии обжалует ее арест в ЕСПЧ.
 
