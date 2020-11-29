Пушков не ждет войны из-за смерти Фахризаде

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что смерть иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде не приведет к вооруженному конфликту. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», — написал Пушков.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Как сообщала New York Times со ссылкой на источники, Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил «диверсию». NYT отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. Официальные израильские лица, по заявлению газеты, дали размытые комментарии, а также указали на «опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана».

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