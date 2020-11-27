МИД России назвал провокацией действия эсминца США «Джон Маккейн»

МИД России считает, что нарушение российской границы американским эсминцем «Джон Маккейн» является откровенной провокацией со стороны Вашингтона. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Министерство выразило «решительный протест» в связи с этими действиями американских ВМС.

«Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — говорится в заявлении дипведомства.

На Смоленской площади также призвали США воздержаться от подобных «авантюр», а в ином случае последует ответ Москвы, последствия которого будут полностью лежать на американской стороне.

Ранее стало известно, что «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

США объяснили нарушение эсминцем российской границы тем, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства». Операция продемонстрировала, что Вашингтон не считает залив Петра Великого территориальными водами России.