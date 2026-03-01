В Абу-Даби при атаке на аэропорт погиб человек

Один человек погиб и семь пострадали при ударе Ирана по аэропорту Абу-Даби

По меньшей мере один человек погиб в результате удара иранского дрона по международному аэропорту Зайед в Абу-Даби. Об этом сообщил оператор воздушных гаваней эмирата Abu Dhabi Airports в социальной сети X.

«Оператор аэропортов Абу-Даби подтвердил инцидент в международном аэропорту имени Зайеда, в результате которого погиб один выходец из Азии, еще семь человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Оператор добавил, что дополнительная информация о произошедшем будет уточнена позже.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее удар иранского дрона «Шахед» по американской базе попал на видео.