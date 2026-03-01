Военный эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Краснознаменки

Переход населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России позволяет сформировать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Хочу отметить: наши бойцы, освободив Краснознаменку, преодолели водную преграду и сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой народной республики с Днепропетровской областью», — сказал эксперт.

О переходе Краснознаменки под контроль ВС России Минобороны сообщало 27 февраля. По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных и десантно-штурмовой бригад, штурмового полка украинской армии, двух бригад морской пехоты, бригады территориальной обороны, бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также четырех бригад нацгвардии.

В этот же день в российских силовых структурах сообщали, что расстояние между позициями Вооруженных сил России и Краматорском в ДНР на некоторых участках фронта не превышает 15 км. По словам источника, военные ВС РФ с помощью реактивной и ствольной артиллерии наносят удары по остающимся в городе формированиям ВСУ.

Ранее российские подразделения взяли под контроль Карповку в ДНР.