Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог предупредил, что Европа может стать жертвой войны США

Политолог Ливен: жертвой войны США будет не только Ближний Восток, но и Европа
Ammar Awad/Reuters

Жертвой войны, развязанной Соединенными Штатами Америки, будет не только Ближний Восток, но и Европа. Об этом ТАСС заявил директор программы евразийских исследований в вашингтонском Институте ответственного государственного управления имени Куинси Анатоль Ливен.

«Жертвами этой преступной войны будут, помимо народов Ближнего Востока, [люди] в Европе, которые теперь окажутся под угрозой новых терактов и обостряющейся этнорелигиозной напряженности», — сказал политолог.

Ливен добавил, что подобная угроза может сподвигнуть европейских лидеров «дать серьезный отпор» президенту США Дональду Трампу. Однако, по его словам, политики продолжат «пресмыкаться перед Вашингтоном», поскольку страх России и ненависть к ней не оставят им другого выбора.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее постпред США при ООН назвал законными удары по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!