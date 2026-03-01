Размер шрифта
В Совфеде отреагировали на переименование Киевом районов в ДНР и ЛНР

Волошин: переименовании районов в Донбассе Киевом говорит о беспомощности
Алексей Майшев/РИА Новости

Решение украинских властей о переименовании районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке говорит об их беспомощности. Такое мнение высказал сенатор Совфеда Александр Волошин, пишет РИА Новости.

«Киевский режим продолжает бороться с фантомными болями в виде безвозвратных потерь территорий единственно доступными для него методами», — сказал он.

Волошин отметил, что выбранные киевскими властями названия являются частью «декоммунизационного новояза», слабо имеющего реальное отношение к существовавшим ранее топонимам. Он подчеркнул, что подобные инициативы выглядят беспомощно, учитывая что города, в которых переименовали районы, находятся в составе РФ.

28 февраля сообщалось, что украинские власти переименовали районы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые находятся на территории Луганской и Донецкой народных республик. Так, в Донецке Буденновский район стал Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский --Вознесенским, Пролетарский — Чумаковским.

Ранее в Раде поддержали переименование копейки в шаг.

 
