Удар иранского дрона «Шахед» по американской базе попал на видео

Иранский дрон-камикадзе «Шахед» нанес удар по базе Пятого флота США, расположенной в Бахрейне. Видео произошедшего опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На кадрах показан полет беспилотника. В один момент дрон начинает пикировать, после чего наносит удар по цели на базе. Впоследствии на территории произошел взрыв.

«Судя по всем этим ударом был уничтожен передовой американский радар FP-132», — написал Рожин.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее постпред США при ООН назвал «неспровоцированным» ответ Ирана на удары.