Трамп призвал Байдена доказать законность получения «нелепых 80 млн голосов»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что кандидату в президенты США Джо Байдену следует предъявить доказательства по подсчету голосов, чтобы занять место в Белом доме. Об этом он написал в своем Twitter.

В частности политик подчеркнул, что демократу нужно представить данные, что «нелепые 80 млн голосов» не были получены в результате обмана и нарушения закона.

«Вы видите, что произошло в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовые подтасовки избирателей, он (Байден. — «газеты.Ru») столкнулся с большой неразрешимой проблемой!» — написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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