Лукашенко обвинил Польшу в планах по ослаблению экономики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство Польши в планах создать ситуацию для обрушения экономики страны. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что соответствующие данные ему передали из КГБ.

Так, политик рассказал, что Польша якобы предприняла множество шагов для поддержки протестов в стране, в том числе и финансовой. По его словам, это осуществлялось через польские и польско-американские программы, заявления о принятии студентов и об упрощении правил пересечения границ.

Кроме того, президент привел якобы слова польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что «победа белорусской оппозиции представляет национальный интерес Польши».

Однако Лукашенко подчеркнул, что власти Польши поняли в сентябре, что военными методами изменить политическую ситуацию в Белоруссии пока не получится.

Он заключил, что польское руководство намеревалось убедить ряд стран (Турция, Армения, Азербайджан и Греция) в приостановке экспорта продовольствия в Белоруссию под видом причины продолжающейся пандемии.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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