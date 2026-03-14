Япония может закупить украинские беспилотники

Kyodo: Япония рассматривает возможность приобретения украинских беспилотников
Власти Японии рассматривают возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны страны беспилотников производства Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

По его информации, для этого японское правительство может подписать соглашение о передаче вооружений, предусматривающее защиту сопутствующей секретной информации. Это откроет возможность для поставок Киеву оружия производства Японии, так как для этого, согласно запланированным изменениям в правилах экспорта вооружений, необходимо такое соглашение.

12 марта президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан подписали договор о совместном производстве беспилотников. По словам румынского лидера, производство будет размещено на территории Румынии.

11 марта газета The New York Times написала со ссылкой на киевского чиновника, что украинские и российские компании часто закупают комплектующие для беспилотников на одних и тех же заводах в Китае. Собеседник издания рассказал, что Украина «может производить беспилотники без использования каких-либо компонентов, импортируемых из Китая», однако в ближайшее время она «вряд ли» будет это делать, поскольку использование китайских комплектующих «по-прежнему намного дешевле».

Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
