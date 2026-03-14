Фигурист Гуменник нанес удар по мячу перед матчем РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»

Российский фигурист Петр Гуменник и известный тренер Алексей Мишин нанесли символические удары по мячу перед матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Мишин 8 марта отметил 85-летние, одним из его известных учеников является Евгений Плющенко.

9 марта рссийская фигуристка Аделия Петросян, которая выступила на Олимпиаде-2026, нанесла символический удар по мячу перед матчем 20-го тура Мир Российской премьер-лиги между «Спартаком» и тольяттинским «Акроном». Петросян появилась на поле в розовом джерси женского футбольного клуба «Спартак», презентация которого состоялась 8 марта.

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе раскритиковал судейство на турнирах в России.