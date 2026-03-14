Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Гуменник нанес символический удар перед матчем РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»

Фигурист Гуменник нанес удар по мячу перед матчем РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник и известный тренер Алексей Мишин нанесли символические удары по мячу перед матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Мишин 8 марта отметил 85-летние, одним из его известных учеников является Евгений Плющенко.

9 марта рссийская фигуристка Аделия Петросян, которая выступила на Олимпиаде-2026, нанесла символический удар по мячу перед матчем 20-го тура Мир Российской премьер-лиги между «Спартаком» и тольяттинским «Акроном». Петросян появилась на поле в розовом джерси женского футбольного клуба «Спартак», презентация которого состоялась 8 марта.

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе раскритиковал судейство на турнирах в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!