«Зенит» одолел «Спартак» благодаря двум пенальти

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 21-го тура чемпионата России
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. Оба гола футболисты петербургской команды оформили с пенальти: на 45-й минуте отличился Александр Соболев, а на 81-й минуте 11-метровый реализовал Джон Дуран, для которого этот мяч стал первым за «Зенит».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ.

 
