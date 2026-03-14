В Иерусалиме прозвучали сигналы воздушной тревоги

ЦАХАЛ сообщил о второй за полчаса ракетной атаке по Израилю
Израильские военные сообщили, что зафиксировали второй за полчаса ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — говорится в публикации.

Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы, отметили в ЦАХАЛ. Жителей центральной части Израиля и Иерусалима оповестили об угрозе обстрела на по мобильной связи.

Судя по сообщениям израильских военных, это уже второй за полчаса обстрел территории Израиля.
Незадолго до этого воздушная тревога объявлялась в районе Тель-Авива.

В Корпусе стражей иранской революции уточнили, что иранская армия использовала сверхтяжелые ракеты Khorramshahr, Kheibar Shehan, Emad и Qadr.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командных центров «Хезболлы» в Ливане.

 
