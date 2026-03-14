Зеленский назвал себя «сыном» Трампа, которого не любят

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом со связью между отцом и сыном, заявив, что он не является самым любимым ребенком главы Соединенных Штатов. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью радио France Inter.

Глава Украины отметил, что он разного возраста с президентом Соединенных Штатов.

«Возможно, поэтому он воспринимает наши отношения как отношения отца и сына», — сказал Зеленский.

По словам политика, Трамп может видеть в нем «нелюбимого сына».

5 марта Трамп заявил, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. При этом он отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.

В тот же день Трамп сказал, что Зеленскому следует «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что у украинского лидера стало «еще меньше карт».

