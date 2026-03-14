Зеленский назвал себя «сыном» Трампа, которого не любят

Зеленский заявил, что он является «нелюбимым сыном» Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом со связью между отцом и сыном, заявив, что он не является самым любимым ребенком главы Соединенных Штатов. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью радио France Inter.

Глава Украины отметил, что он разного возраста с президентом Соединенных Штатов.

«Возможно, поэтому он воспринимает наши отношения как отношения отца и сына», — сказал Зеленский.

По словам политика, Трамп может видеть в нем «нелюбимого сына».

5 марта Трамп заявил, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. При этом он отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.

В тот же день Трамп сказал, что Зеленскому следует «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что у украинского лидера стало «еще меньше карт».

