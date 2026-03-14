В ВСУ жалуются на жителей Харьковской области

Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Некоторые военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Харьковской области, жалуются на местных жителей из-за отказа помогать им. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур России.

«Националисты из центральной Украины, находящиеся в Харьковской области, жалуются в соцсетях на местное население, которое отказывается помогать им в решении даже незначительных бытовых вопросов», — сказал он.

13 марта сообщалось, что жители Харьковской области с помощью ножниц борются с оптоволоконными беспилотниками ВСУ, которые летают над подконтрольными России населенными пунктами в регионе.

16 февраля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска контролируют около 80 населенных пунктов региона. При этом чиновник уточнил, что в 35 населенных пунктах региона установлен контроль ВГА.

Ранее военные ВСУ заявили, что боятся пророссийски настроенных жителей Купянска.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
