Игрок «Зенита» Соболев отметил гол в ворота «Спартака», надев маску для ныряния

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев оформил гол в ворота московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), реализовав пенальти на 45-й минуте.

Он отпраздновал гол, надев плавательную маску для ныряния. Перед игрой «Спартак» выпустил ролик, в котором был представлен вымышленный бренд масок для снорклинга. На коробке с этой маской был изображен Соболев.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

