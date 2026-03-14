Стало известно, как долго будет закрыто воздушное пространство Ирана

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближневосточного региона.

Отмечается, что исключением могут стать полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы, совершаемые в целях поиска и спасения и выполняемые по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

До этого запрет на полеты действовал до 15 марта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране пригрозили увеличением цен на нефть до $200.