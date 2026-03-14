Собянин рассказал о попытке атаки Москвы девятью беспилотниками

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушных сил обороны Минобороны РФ сбили девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере Max.

Первое сообщение о трех уничтоженных дронах он написал в 17.29 мск, спустя семь минут — о трех сбитых дронах, а затем, в 17.36 — еще о трех БПЛА.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Часами ранее мэр сообщил, что были уничтожены 16 беспилотников, которые летели на Москву, но были сбиты российскими военными.

До этого в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 14 марта над Россией были уничтожены 87 украинских БПЛА самолетного типа, больше всех — над Азовским морем.

На этой неделе российские ПВО отразили крупнейшую атаку украинских дронов, сбив 185 аппаратов.

Ранее было опубликовано видео, как российские FPV-дроны сбивают датский Q-35 Heidrun.