В Башкирии семью пытаются «выжить» из квартиры с помощью песни «Синий трактор»

В столице Башкирии Уфе семью пытаются выселить из квартиры с помощью детской песни «Синий трактор». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Из поста следует, что 18-летняя дочь поссорилась с матерью и продала свою долю квартиры, подаренную родителями, за небольшую сумму. Новые хозяева комнаты поставили в ней колонку, через которую транслируют музыку.

По данным канала, новые жильцы якобы ломают мебель, выдирают люстры, а также, как утверждается, унитаз и раковину. На происходящее жалуются соседи: они по ночам стучат в двери и приходят с молотками, пишет Mash.

«Дельцы говорят, что музыкальный ад прекратится, если их комнату в 17 «квадратов» выкупят за пять миллионов рублей. Или же папа продаст свои 40 «квадратов» за миллион. Мужчина дважды обращался в полицию, там зафиксировали аудиодраму, а также дебош новых жильцов — вырванные с корнем унитаз и раковину», — сказано в посте.

Отмечается, что на данный момент семья осталась без воды и света в части квартиры.

