Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Башкирии семью пытаются «выжить» из квартиры с помощью песни «Синий трактор»

Mash: черные риелторы выживают уфимскую семью из квартиры детской песней
В столице Башкирии Уфе семью пытаются выселить из квартиры с помощью детской песни «Синий трактор». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Из поста следует, что 18-летняя дочь поссорилась с матерью и продала свою долю квартиры, подаренную родителями, за небольшую сумму. Новые хозяева комнаты поставили в ней колонку, через которую транслируют музыку.

По данным канала, новые жильцы якобы ломают мебель, выдирают люстры, а также, как утверждается, унитаз и раковину. На происходящее жалуются соседи: они по ночам стучат в двери и приходят с молотками, пишет Mash.

«Дельцы говорят, что музыкальный ад прекратится, если их комнату в 17 «квадратов» выкупят за пять миллионов рублей. Или же папа продаст свои 40 «квадратов» за миллион. Мужчина дважды обращался в полицию, там зафиксировали аудиодраму, а также дебош новых жильцов — вырванные с корнем унитаз и раковину», — сказано в посте.

Отмечается, что на данный момент семья осталась без воды и света в части квартиры.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!