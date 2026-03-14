Московский пенсионер отдал аферистам более 10 млн рублей

В Москве пожилой мужчина отдал мошенникам примерно 10,4 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура столицы в официальном Telegram-канале.

Там рассказали, что жертвой стал 83-летний мужчина. Ему позвонили «из организации», где он работал и сообщили о возможной утечке информации. Затем аферисты позвонили москвичу под видом правоохранителей. Они рассказали, что со счета пенсионера якобы пытались сделать денежный перевод для финансирования противоправной деятельности.

После этого мужчине звонили постоянно и утверждали, что необходимо постоянно держать связь «по специальному каналу».

Для этого ему на дом курьер доставил мобильный телефон с установленной сим-картой и настроенными приложениями. Рассказывать родственникам злоумышленники москвичу запретили, следует из сообщения ведомства.

«Пенсионер выполнял все указания звонивших, и когда его переключили на лжеспециалиста банка, он снял свои сбережения якобы для размещения их на «основном счете», поместил в банковскую ячейку, а затем передал сообщнице аферистов, выступавшей в роли курьера и назвавшей «специальный пароль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги передавались «правоохранителям» в полиэтиленовых пакетах, прикрытых картоном.

После этого злоумышленники убедили мужчину, что от его имени оформлен кредит под залог его квартиры и, чтобы не потерять ее, нужно отдать еще пять миллионов. Таких денег у москвича не было. Тогда он пришел к родственнику и попросил в долг. После этого пострадавшему стало ясно, что он попался на уловки мошенников.

Сейчас силовики устанавливают причастных к преступлению.

