Умер «один из влиятельнейших мыслителей современности» Юрген Хабермас

В Германии в 96 лет умер философ и социолог Юрген Хабермас
Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас умер на 97-м году жизни в баварском городе Штарнберг, написало издательство Suhrkamp на платформе Bluesky.

Как пишет Die Zeit, работы Хабермаса сделали его «одним из самых влиятельных мыслителей современности». Он занимался теорией общественного мнения и коммуникативной деятельности и сформировал политическую философию и теорию демократии во всем мире.

«На протяжении десятилетий он также регулярно оказывал влияние на политические дебаты в Германии как общественный интеллектуал», — отмечает газета.

В материале его основной работой названа «Теория коммуникативного действия». Хабермас написал ее в 1981 году.

На информационном портале МИД Германии говорится, что будущий философ родился в небольшом городе Гуммерсбах в 1929 году. Он учился в Бонне, а потом стал ассистировать философу Теодору Адорно. Сначала Хабермас хотел стать журналистом, но из-за его «заумных текстов» ему посоветовали сконцентрироваться на академической карьере. В начале 60-х Хабермас возглавил кафедру философии и социологии во Франкфуртском университете.

В 50-е годы он выступал против ядерных испытаний, в XXI веке — за демократию, единую Европу и против правых популистов. Хабермас открыто критиковал немецких канцлеров от Гельмута Коля до Ангелы Меркель и папу Римского. Самой важной задачей философии он считал общественную активность.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

