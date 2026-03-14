Источник сообщил о строительстве подземного центра досмотра гостей Белого дома

AP: Белый дом построит подземный центр досмотра посетителей на 3 тыс. кв. м
Белый дом планирует построить подземный центр досмотра посетителей площадью 33 тыс. кв. футов (около 3 тыс. кв. м), передает агентство Associated Press (AP).

По информации федеральной комиссии, которая рассмотрит проект, центр досмотра разместят под парком Шермана, расположенным к юго-востоку от Белого дома. Ожидается, что работа центра облегчит процесс проверок посетителей, так как в нем разместят семь линий досмотра. Строительство могут начать в августе и завершить к июлю 2028 года.

Как пишет агентство, долгое время посетителей центра досматривали на территории парка Шермана, там выстраивались длинные очереди. После сноса Восточного крыла очереди сместили к парку Лафайетт, размещенному к северу от Белого дома.

После вступления в должность Дональд Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме. По его словамсловам, он за свой счет добавил позолоту в интерьеры Белого дома.

Ранее Трамп представил первый макет будущего бального зала за $300 млн.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
