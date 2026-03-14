Иран объявил об ответе на удар США на остров Харк и призвал жителей ОАЭ эвакуироваться

Иран намерен атаковать три порта ОАЭ в ответ на удар США по острову Харк

Иран готовится атаковать три порта ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) после нападения на остров Харк, передает агентство Tasnim.

Оно опубликовало срочное предупреждение для населения арабской страны.

«Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али», — говорится в материале.

Там отмечается, что в этих районах находятся военные США, поэтому они стали законными целями и в ближайшие часы порты могут быть поражены.

До этого власти США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявили, что слова американского президента не соответствуют действительности: система ПВО (противовоздушной обороны) на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов. Эксперты связывают это с подготовкой к возможному захвату острова.

