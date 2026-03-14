Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран объявил об ответе на удар США на остров Харк и призвал жителей ОАЭ эвакуироваться

Иран намерен атаковать три порта ОАЭ в ответ на удар США по острову Харк
Iranian Army Office/Global Look Press

Иран готовится атаковать три порта ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) после нападения на остров Харк, передает агентство Tasnim.

Оно опубликовало срочное предупреждение для населения арабской страны.

«Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али», — говорится в материале.

Там отмечается, что в этих районах находятся военные США, поэтому они стали законными целями и в ближайшие часы порты могут быть поражены.

До этого власти США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявили, что слова американского президента не соответствуют действительности: система ПВО (противовоздушной обороны) на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов. Эксперты связывают это с подготовкой к возможному захвату острова.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!