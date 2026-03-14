Глава парламентской комиссии Ирана попал в базу «Миротворца»

В базу «Миротворца» внесли главу парламентской комиссии Ирана Ибрагима Азизи
В базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» был внесен председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагим Азизи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Миротворец» обвиняет политика в якобы терроризме, военных преступлениях, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

14 марта Азизи заявил, что вся территория Украины становится «законной» целью для иранских атак.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта.

Ранее в Европе рассказали о «мрачном сценарии» для Украины из-за нападения США на Иран.

 
