Трамп призвал союзников направить военные корабли на Ближний Восток

Несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Многие страны, особенно те, которые пострадали от попыток Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы обеспечить его открытость и безопасность», — говорится в публикации.

При этом глава Белого дома призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и других отправить военные корабли в этот район.

Трамп подчеркнул, что США скоро сделают Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп знал, что Иран может перекрыть важнейший морской путь после начала военных действий, однако все равно приказал атаковать Исламскую Республику.

Как уточняет издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал главу Белого дома о рисках. На нескольких брифингах, по словам источников, он говорил, что американские официальные лица давно полагали: Иран применит мины, дроны и ракеты для блокировки Ормузского пролива.

По данным WSJ, американский лидер сказал своей команде, что Тегеран, скорее всего, капитулирует раньше, чем закроет его. И даже если Иран попытается это сделать, американские военные справятся.

9 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в Иране пригрозили увеличением цен на нефть до $200.