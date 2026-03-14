Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Трамп призвал союзников направить военные корабли на Ближний Восток

Nathan Howard/Reuters

Несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Многие страны, особенно те, которые пострадали от попыток Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы обеспечить его открытость и безопасность», — говорится в публикации.

При этом глава Белого дома призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и других отправить военные корабли в этот район.

Трамп подчеркнул, что США скоро сделают Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп знал, что Иран может перекрыть важнейший морской путь после начала военных действий, однако все равно приказал атаковать Исламскую Республику.

Как уточняет издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал главу Белого дома о рисках. На нескольких брифингах, по словам источников, он говорил, что американские официальные лица давно полагали: Иран применит мины, дроны и ракеты для блокировки Ормузского пролива.

По данным WSJ, американский лидер сказал своей команде, что Тегеран, скорее всего, капитулирует раньше, чем закроет его. И даже если Иран попытается это сделать, американские военные справятся.

9 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в Иране пригрозили увеличением цен на нефть до $200.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!