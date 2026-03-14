В Японии призвали отменить санкции против России

США и Японии на встрече лидеров 19 марта нужно сделать заявление о бессмысленности санкций против России. Об этом РИА Новости заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Для начала нужно, чтобы США и Японии сказали: «экономические санкции бессмысленны, надо с ними заканчивать». Важно, чтоб они так решили», — сказал он.

По мнению депутата японского парламента, для отмены санкций необходимо согласование с Европой, поскольку Япония является членом G7.

В феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.