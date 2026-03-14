Появилось видео, как российские FPV-дроны сбивают вражеские БПЛА в зоне СВО

Расчеты российских FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерами и передают видео в реальном времени на устройство пилотов) тараном нейтрализовали украинские БПЛА, среди которых был и произведенный в Дании RQ-35 Heidrun, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видео, на котором БПЛА испытательного центра «Рубикон» сбивают вражеские дроны в зоне СВО. В министерстве уточнили, что таким образом были ликвидированы многофункциональный «Сыч», разведывательные «Мары», датский RQ-35 Heidrun, «Лелека», «Щедрик» и FlyEye польского производства, немецкие дроны-камикадзе Vector и американские Hornet, а также разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70.

На этой неделе силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили одну из крупнейших атак беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны, в ночь на 11 марта над страной уничтожили и перехватили 185 украинских БПЛА. Удары пришлись по югу и центру России — в Таганроге и районах Ростовской области повреждена линия электропередачи, в Сочи пострадал человек, а в нескольких аэропортах вводили ограничения на полеты.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.