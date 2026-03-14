Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине ТЦК девять дней удерживает официального опекуна своей матери

Shutterstock

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Мукачево Закарпатской области девятый день удерживают местного жителя, который является официальным опекуном матери-инвалида. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Как уточнил источник, мужчина ухаживает за матерью, потерявшей ногу. Она нуждается в постоянной помощи.

«Военнослужащие ТЦК уже девять дней возят его по разным военкоматам и даже под дулом автомата угрожают объявить СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.)», — сообщили в силовых структурах.

По словам источника, мобилизованного будут держать в ТЦК и возить по частям, пока один из командиров не согласится зачислить его в списки личного состава. При этом в дальнейшем увольнение из Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически невозможно.

14 марта стало известно, что в Полтавской области группа граждан напала на патруль военкомата и сопровождавших его полицейских. По данным украинского издания «Страна.ua», инцидент произошел накануне возле села Нижние Млыны. Группа примерно из 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции.

Как пишет издание, гражданские применили слезоточивый газ. В результате трое военных и трое полицейских получили химические ожоги.

На место прибыли дополнительные экипажи полиции. По информации журналистов, были задержаны восемь мужчин, шестеро из которых подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

Ранее на Украине призвали дать мобилизованным время для завещания перед отправкой на фронт.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!