Эксперты оценили перспективы малых партий

Перспективы малых партий перед выборами в Госдуму обсудили эксперты в рамках круглого стол на тему «Станут ли «большими» малые партии?».

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов напомнил, что согласно опросу, который прошел буквально неделю назад, за непарламентские партии проголосовать на выборах готовы порядка 16%.

Оценивать эти цифры как хорошие или плохие в целом весьма сложно, подчеркнул эксперт. Как показывают исследования, в текущих реалиях малые партии получают остаточное внимание россиян.

«Уникальность большинства малых партий считывается только на уровне их названия, содержательная рефлексия крайне слаба, поэтому говорить о том, что респонденты дифференцируют свое отношение к данным партиям осознанно, на основе той комплексной информации, которая у них есть, будет не совсем оправдано», – сказал Мамонов.

Показатели офлайн-исследований во многом совпадают с данными онлайн-опросов, заявил ведущий социолог Института развития интернета Илья Ухов.

Прирост рядов малых партий в интернете идет как за счет сторонников несистемной оппозиции, так и за счет тех, кто считает, что в нынешнем составе Государственной Думы их интересы не представляет ни одна партия.

Малые партии значительно повышают уровень представительства, констатирует директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Есть мощный неудовлетворенный запрос на патернализм. И есть ощущение, что старая партийная система этот зарос не выполняет», – подчеркнул Потуремский.