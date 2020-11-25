В ОБСЕ назвали разногласия причиной отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу

Рабочая группа по политическим вопросам в Контактной группе по Донбассу не смогла достигнуть прогресса в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау.

По его словам, результата не удалось достигнуть из-за различных мнений по политическим вопросам

«Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам», — отметила Грау.

Грау на основе данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила, что режим прекращения огня в Донбассе в целом продолжает соблюдаться.

«Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела. Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня», — подчеркнула она.

Кроме того, Гуманитарная рабочая группа обсудила условия будущего функционирования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области. «В дискуссиях также были затронуты вопросы поиска пропавших без вести, а также взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Прогресс в данном вопросе накануне наступающих новогодних и рождественских праздников мог бы стать важным гуманитарным шагом», - уверена Грау.

Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в начале октября внесли на рассмотрение Контактной группы дорожную карту, представляющую собой пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений. Киев после неоднократных попыток уклониться от работы над документом представил свой ответный План совместных шагов лишь в начале ноября.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), подписанного участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.

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