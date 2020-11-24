Президент Литвы и Тихановская обсудили санкции против Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провели телефонный разговор, во время которого осудили влияние европейских санкций на ситуацию в республике. Об этом пишет РИА «Новости».

«Целью беседы было обсуждение сложной ситуации в Белоруссии, ближайших планов действий Тихановской и влияния введенных санкций на режим», — приводятся слова пресс-службы литовского президента.

Науседа заверил Тихановскую, что Вильнюс всегда будет активно поддерживать право белорусского народа на свободные и честные выборы.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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