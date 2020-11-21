Евросоюз осудил Вашингтон за возобновление смертных казней

Европейский союз решительно осуждает смертные казни в США, которые прошли 19 ноября, впервые во время перехода власти после президентских выборов. Об этом пишет «Интерфакс».

«После принятого в июле решения администрация США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе», — приводятся слова официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Евросоюз напомнил, что решительно и недвусмысленно осуждает смертную казнь и призывает США прекратить казни.

В заявлении говорится, что казни на федеральном уровне противоречат сокращению казней в отдельных штатах и глобальному положению дел.

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