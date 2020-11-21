Украина намерена продлить закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса, вероятно, будет продлен, но без «формулы Штайнмайера», заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом пишет РИА «Новости».

«Скорее всего мы его (закон об особом статусе Донбасса) пролонгируем, но без включенной «формулы Штайнмайера»», — сказал Арестович.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не был введен в действие. В 2018 году Украина продлила его до конца 2019 года, а после встречи в Париже «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) — до 31 декабря 2020 года.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона. Она была согласована контактной группой по Донбассу в Минске. После этого в Киеве и других городах прошли протесты.

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