Украина намерена продлить закон об особом статусе Донбасса

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Закон об особом статусе Донбасса, вероятно, будет продлен, но без «формулы Штайнмайера», заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом пишет РИА «Новости».

«Скорее всего мы его (закон об особом статусе Донбасса) пролонгируем, но без включенной «формулы Штайнмайера»», — сказал Арестович.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не был введен в действие. В 2018 году Украина продлила его до конца 2019 года, а после встречи в Париже «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) — до 31 декабря 2020 года.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона. Она была согласована контактной группой по Донбассу в Минске. После этого в Киеве и других городах прошли протесты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Украина для вас открыта»: Зеленский записал обращение к жителям Донбасса

В ДНР сообщили о смерти двух ополченцев за прошедшую неделю

В СК РФ назвали геноцидом атаки против мирного населения в Донбассе