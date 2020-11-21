Трамп рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом сына
Карина Казанцева
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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что его сын Дональд Трамп-младший, заразившийся коронавирусом, чувствует себя хорошо.
«Мой сын Дональд чувствует себя очень хорошо. Спасибо!» — написал Трамп.
О заражении Трампа-младшего сообщил его представитель. Отмечалось, что у него не было симптомов.
Ранее коронавирусом переболели Трамп-старший, его жена Мелания и их 14-летний сын Бэррон.
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