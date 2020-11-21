Пашинян и Саркисян заявили о приверженности договоренностям по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент страны Армен Саркисян заявили о приверженности совместному заявлению лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Мы встречались также с президентом Армении. И он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы договоренность выполнялась и впредь», — сказал Лавров.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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