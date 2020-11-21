СМИ: Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря CША

Кандидат от демократов Джо Байден, ранее объявивший о своей победе на президентских выборах в США, определился, кого назначит на должность госсекретаря. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник.

Как рассказал изданию бывший чиновник из администрации экс-президента США Барака Обамы, фаворитом на пост главы внешнеполитического ведомства является «дипломат-ветеран и давний союзник Байдена» Тони Блинкен.

Издание отмечает, что официально имя кандидата будет объявлено на следующей неделе.

58-летний Блинкен был заместителя госсекретаря CША с 2015 по 2017 год.

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