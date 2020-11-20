Трамп заявил, что крупные фармацевтические компании хотели его поражения на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что фармацевтические компании хотели его проигрыша на выборах главы государства, начав многомиллионную рекламную кампанию и затягивая объявление об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов... Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас», — сказал Трамп.

Он уточнил, что «мы это еще выясним». По его словам, за него проголосовали 74 миллиона американцев.

Трамп отметил, что компания Pfizer специально не объявляла об успешных исследованиях вакцины, чтобы навредить ему.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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