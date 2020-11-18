Меню предъявили обвинение в растрате 700 млн рублей
СК России предъявил обвинение в растрате 700 млн рублей аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.
Как отмечается, Мень обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрате 700 млн рублей.
«Задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — сказала Петренко.
По ее словам, также по делу проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им инкриминируется растрата.
Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, добавил другой источник.
Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что СК располагает доказательствами вины Меня в деле о хищении 700 млн руб. из бюджета в 2011 году.
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