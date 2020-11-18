Источник сообщил о задержании аудитора СП Меня

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты России и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным одного из источников, аудитора СП везут на допрос в Следственный комитет.

Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, добавил другой источник.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что СК располагает доказательствами вины Меня в деле о хищении 700 млн руб. из бюджета в 2011 году.

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