Источник сообщил о задержании аудитора СП Меня
Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты России и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным одного из источников, аудитора СП везут на допрос в Следственный комитет.
Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, добавил другой источник.
Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что СК располагает доказательствами вины Меня в деле о хищении 700 млн руб. из бюджета в 2011 году.
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